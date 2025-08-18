Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался в любви к россиянам. О том, что он испытывает теплые чувства к жителям РФ и хочет скорейшего завершения конфликта, глава США заявил в ходе встречи в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.