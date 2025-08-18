Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался в любви к россиянам. О том, что он испытывает теплые чувства к жителям РФ и хочет скорейшего завершения конфликта, глава США заявил в ходе встречи в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.
«Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы конфликт прекратился. Это очень важно», — отметил американский лидер.
Ранее KP.RU сообщал, что перед началом переговоров с Зеленским Трамп напомним, что его саммит с президентом России Владимиром Путиным, прошедший в пятницу, 15 августа, на Аляске, был хорошим.
Кроме того глава США заявил, что намерен провести телефонный разговор с российским лидером сразу после завершения встречи в Белом доме с главой киевского режима.