Трамп признался в любви к россиянам

Трамп заявил, что любит россиян и стремится завершить конфликт на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался в любви к россиянам. О том, что он испытывает теплые чувства к жителям РФ и хочет скорейшего завершения конфликта, глава США заявил в ходе встречи в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.

«Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы конфликт прекратился. Это очень важно», — отметил американский лидер.

Ранее KP.RU сообщал, что перед началом переговоров с Зеленским Трамп напомним, что его саммит с президентом России Владимиром Путиным, прошедший в пятницу, 15 августа, на Аляске, был хорошим.

Кроме того глава США заявил, что намерен провести телефонный разговор с российским лидером сразу после завершения встречи в Белом доме с главой киевского режима.

