«Экономика требует мира». Кедми пояснил, почему США заинтересованы в налаживании отношений с Россией

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическая необходимость толкает Соединенные Штаты к поиску путей налаживания отношений с Россией. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми.
«Одна из основных тем, которая обсуждалась (на саммите в Анкоридже. — Прим. БЕЛТА), — это общие интересы и России, и США. Арктические недры — это общий интерес, Северный морской путь. Я уже говорил: он выгоден Соединенным Штатам так же, как Китаю. География такова, что из Сиэтла, из Лос-Анджелеса и из Сан-Франциско Северным морским путем идти более выгодно. Почти так же, как из Шанхая», — отметил эксперт.
По словам Якова Кедми, значение Арктики для США сегодня недооценивается. «Мало кто понимает и мало кто говорит об этом, потому что борются за сенсации. Но к 2030 году резко возрастет мировая потребность в энергоносителях. Будет не хватать электроэнергии. Цифровая валюта, искусственный интеллект — все это требует колоссального количества энергии. А где ее брать? Одни из самых больших потенциальных запасов в мире — это Северный Ледовитый океан. США в этом заинтересованы: они хотят вместе с Россией зарабатывать на добыче электроэнергии, энергоносителей и обеспечить свою страну необходимым количеством ресурсов», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что времени у Вашингтона крайне мало. «У Соединенных Штатов пять лет, потому что они поставили себе цель за это время догнать и не дать опередить Китай в области искусственного интеллекта. Не все достаточно правильно понимают стратегическое значение ИИ», — сказал Яков Кедми.
Он обратил внимание, что будущее вооружений напрямую связано с развитием технологий. «Гиперзвуковое оружие США только начинают ставить на вооружение. Но управлять им можно лишь с помощью искусственного интеллекта. Когда подлетное время 5−7 минут, человеческий мозг не в состоянии принимать решения. Все системы вооружений переходят на сетевое взаимодействие: сухопутные, морские, воздушные. Это одновременное решение десятков и сотен задач в меняющейся обстановке, и справиться с этим можно только с помощью ИИ. А это энергия», — сказал политолог.
При этом, подчеркнул он, американские инвестиции в искусственный интеллект уже исчисляются триллионами, и этого будет недостаточно. «США поставили цель до 2030 года вложить в развитие искусственного интеллекта триллион долларов. Но, как всегда в таких расчетах, этого будет мало. Нужно будет больше. А деньги — это экономика. Печатный станок столько не напечатает. А экономика требует чего? Мира», — резюмировал Яков Кедми. -0-