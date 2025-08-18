«Экономика требует мира». Кедми пояснил, почему США заинтересованы в налаживании отношений с Россией

По словам Якова Кедми, значение Арктики для США сегодня недооценивается. «Мало кто понимает и мало кто говорит об этом, потому что борются за сенсации. Но к 2030 году резко возрастет мировая потребность в энергоносителях. Будет не хватать электроэнергии. Цифровая валюта, искусственный интеллект — все это требует колоссального количества энергии. А где ее брать? Одни из самых больших потенциальных запасов в мире — это Северный Ледовитый океан. США в этом заинтересованы: они хотят вместе с Россией зарабатывать на добыче электроэнергии, энергоносителей и обеспечить свою страну необходимым количеством ресурсов», — пояснил он.