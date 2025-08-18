Встреча Трампа и Зеленского с лидерами стран Европы началась в Белом доме

В Белом доме началась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского с лидерами стран Европы. До этого американский президент также провел переговоры с Зеленским, сделав ряд важных заявлений.
Среди представителей Европы, прибывших на встречу в Белом доме в понедельник, 18 августа — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и лидер Финляндии Александр Стубб.
