Встреча Трампа и Зеленского с лидерами стран Европы началась в Белом доме

Европейские лидеры присоединились к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме началась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского с лидерами стран Европы. До этого американский президент также провел переговоры с Зеленским, сделав ряд важных заявлений.

Среди представителей Европы, прибывших на встречу в Белом доме в понедельник, 18 августа — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и лидер Финляндии Александр Стубб.

