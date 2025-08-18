Ричмонд
Пьяный водитель «четырнадцатой» насмерть сбил в Башкирии 12-летнюю девочку на велосипеде

В Башкирии пьяный водитель погубил 12-летнюю велосипедистку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 18 августа в Альшеевском районе Башкирии в ДТП погибла несовершеннолетняя. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Трагедия произошла на улице Вокзальной в селе Аксеново. По данным ГАИ, пьяный местный житель за рулем ВАЗ-2114 сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по краю проезжей части. Ребенок погиб на месте от полученных травм.

Медицинское освидетельствование водителя показало 1,400 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Выяснилось, что ранее он уже лишался прав за пьяную езду.

— В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, — сообщает Севастьянов.

