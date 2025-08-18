Трамп заявил, что обсудит с лидерами Европы и Зеленским обмен территориями

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, заявил о том, что в ходе переговоров обсудит с лидерами Европы и своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос «возможного» обмена территориями между Москвой и Киевом. По словам главы американского государства, при этом важно брать в расчет то, где и как проходит линия боевого соприкосновения.