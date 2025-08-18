Ричмонд
Трамп заявил, что обсудит с лидерами Европы и Зеленским обмен территориями

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, заявил о том, что в ходе переговоров обсудит с лидерами Европы и своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос «возможного» обмена территориями между Москвой и Киевом. По словам главы американского государства, при этом важно брать в расчет то, где и как проходит линия боевого соприкосновения.

— Мы должны обсудить возможный обмен территориями, принять это во внимание, линию соприкосновения, — передает слова Трампа телеканал Sky News.

Незадолго до саммита появились сообщения о том, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже Зеленский отверг это предложение.

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что если Украина не хочет отказываться от территорий в пользу России, Америка не будет ее к этому подталкивать.

СМИ также сообщили, что Трамп в ходе телефонного разговора с главами стран Европейского союза заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

