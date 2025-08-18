Ричмонд
Сыну принцессы Норвегии предъявили обвинения в четырех изнасилованиях

Прокуратура норвежского Осло предъявила старшему сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариусу Боргу Хёйби обвинения сразу по 32 пунктам. В список вошли сразу четыре изнасилования. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщил городской прокурор Стурла Хенриксбё.

— Прокуратура Осло предъявила Хёйби обвинения по 32 пунктам. Речь идет о четырех изнасилованиях, жестоком обращении в близких отношениях в адрес бывшего партнера и нескольких актах насилия по отношению к другому бывшему партнеру, — приводит слова прокурора телерадиокомпания NRK.

Еще в конце июня члену королевской семьи вменялись 23 обвинения, среди которых было только три эпизода изнасилования. По словам адвоката, представляющего интересы полиции, Хёйби может быть причастен к «одному случаю изнасилования с половым контактом» и к «двум случаям изнасилования без полового контакта». Помимо этого, сына норвежской кронпринцессы подозревают в «четырех случаях сексуального насилия, одном случае злоупотребления в близких отношениях, двух случаях причинения телесных повреждений, одном случае вандализма, одном случае угроз, пяти нарушениях запретительного судебного приказа, одном случае оскорбления полицейского и пяти нарушениях правил дорожного движения».

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие преступления совершал Мариус Борг Хёйби и что ему может за это грозить.