Трамп: Путин согласился, что Россия «примет гарантии безопасности» для Украины

Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился с позицией, согласно которой Россия «примет гарантии безопасности» для Украины со стороны Запада. С таким заявлением в понедельник, 18 августа, американский лидер Дональд Трамп выступил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.
— Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать, — приводит его слова РИА Новости.
Встреча Трампа и Зеленского началась вечером того же дня по московскому времени. Американский лидер начал диалог и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом.
После этого прошла закрытая часть переговоров. По информации британского телевидения, перед ее началом в Овальном кабинете Белого дома развернули огромную карту Украины.
Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.
Кроме того, появилась информация о том, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности. Однако Трамп пригрозил собеседнику полной остановкой помощи Киеву от Вашингтона в случае, если сегодня не будет «готова сделка».