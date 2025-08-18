Трамп сделал важное заявление по обмену территориями: что он сказал

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским обсудят возможный обмен территориями между Россией и Украиной. Он уточнил, что при обсуждении этого вопроса будет учитываться текущая линия боевых действий.
При этом американский лидер обратил внимание, что не видит предпосылок для дальнейшей «угрозы» для Украины со стороны России.
Трамп также заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО. По его словам, вопрос о недопустимости членства Украины в альянсе поднимался еще до прихода к власти Владимира Путина.
Кроме того, американский лидер отметил, что США готовы поддержать европейские страны, которые работают над предоставлением гарантий безопасности для Украины. Это, по его мнению, поможет урегулировать конфликт.