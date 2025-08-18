Трамп сделал важное заявление по обмену территориями: что он сказал

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским обсудят возможный обмен территориями между Россией и Украиной. Он уточнил, что при обсуждении этого вопроса будет учитываться текущая линия боевых действий.