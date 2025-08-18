Трамп уверен, что Путин и Зеленский найдут общий язык для завершения конфликта

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с Зеленским и лидерами стран Европы в Белом доме в понедельник, 18 августа.