Трамп уверен, что Путин и Зеленский найдут общий язык для завершения конфликта

Трамп заявил, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования боевых действий на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с Зеленским и лидерами стран Европы в Белом доме в понедельник, 18 августа.

В ходе переговоров Трамп также заявил, что рассчитывает на трехстороннюю встречу при участии Путина и Зеленского по итогам переговоров с европейскими лидерами, поддерживающими Киев.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Трампа, что президент России Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины в ходе встречи политиков на Аляске в минувшую пятницу, 15 августа. Глава США также заявил, что переговоры с российским лидером укрепили уверенность Вашингтона в возможности достижения мира на Украине.

