Трамп заявил, что Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины

Трамп отметил, что стал больше верить в мир на Украине после встречи с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

На саммите, прошедшем на Аляске, президент России Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины, сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, переговоры укрепили уверенность в возможности достижения мира. Он отметил, что стороны обсудили создание механизма сдерживания для Украины, а также затронули вопросы возможного обмена территориями и ситуацию на линии соприкосновения, которую Трамп назвал крайне сложной.

«Саммит на Аляске укрепил мою уверенность в том, что сложные вопросы находятся в зоне досягаемости», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным сразу после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

