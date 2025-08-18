Трамп заявил, что Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины

На саммите, прошедшем на Аляске, президент России Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины, сообщил президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, переговоры укрепили уверенность в возможности достижения мира. Он отметил, что стороны обсудили создание механизма сдерживания для Украины, а также затронули вопросы возможного обмена территориями и ситуацию на линии соприкосновения, которую Трамп назвал крайне сложной.
«Саммит на Аляске укрепил мою уверенность в том, что сложные вопросы находятся в зоне досягаемости», — подчеркнул американский лидер.
Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным сразу после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.