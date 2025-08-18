Трамп выразил уверенность, что Путин и Зеленский найдут общий язык

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его украинский и российский коллеги Владимир Зеленский и Владимир Путин найдут общий язык, обсуждая урегулирование украинского конфликта. Об этом он заявил в рамках встречи с лидерами Европы и Украины в Белом доме.
— Мне кажется, вы и президент Путин сможете о чем-то договориться, — сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому. Его слова приводит РИА Новости.
Глава государства также заявил, что саммит с Путиным на Аляске только укрепил его веру в возможность достичь мира на Украине. По словам главы Белого дома, следующим шагом на пути к этому станет трехсторонняя встреча между ним, Путиным и Зеленским.
Встреча Трампа и Зеленского началась вечером того же дня по московскому времени. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом.
Тем временем началась закрытая часть переговоров. По информации британского телевидения, перед ее началом в Овальном кабинете Белого дома развернули огромную карту Украины.
Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.
Кроме того, появилась информация о том, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности. Однако Трамп пригрозил собеседнику полной остановкой помощи Киеву от Вашингтона в случае, если сегодня не будет «готова сделка».