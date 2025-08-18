«Никогда не забуду»: Хоккеист-русофоб Гашек высказался о встрече Путина и Трампа на Аляске

Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов. Беседа началась ещё в лимузине республиканца, куда сел российский президент. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха. Тем не менее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио сказал, что саммите на Аляске США изначально не планировали заключать соглашение по украинскому конфликту, поскольку Киев не принимал в нём участия.