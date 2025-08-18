Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсудить территориальные вопросы в ходе трехсторонней встречи при участии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом нелегитимный лидер Украины заявил в ходе переговоров с Трампом и лидерами стран Европы в Белом доме 18 августа.
«Все чувствительные вопросы, территориальные и другие мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи», — сообщил Зеленский.
Зеленский также заявил, что его двусторонняя встреча с Трампом была очень хорошей. Глава киевского режима подчеркнул, что Вашингтон дает Киеву сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности для Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп также рассчитывает на заключение определенных договоренностей с Украиной, которые приведут к трехсторонней встрече при участии президента России.