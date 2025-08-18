Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсудить территориальные вопросы в ходе трехсторонней встречи при участии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом нелегитимный лидер Украины заявил в ходе переговоров с Трампом и лидерами стран Европы в Белом доме 18 августа.