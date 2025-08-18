Трамп ожидает от России ряд «позитивных шагов» в случае успеха переговоров

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, в ходе встречи с главами Европы и своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что ждет от России ряд «позитивных шагов» в случае успеха переговорного процесса. По словам главы американского государства, он рассчитывает, что Москва сможет «немедленно» передать Киеву тысячу пленных военнослужащих.
— Я считаю, что президент (России Владимир — прим. «ВМ») Путин сделал очень важный шаг, согласившись с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, — передает слова Трампа телеканал Sky News.
Незадолго до этого сообщалось, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появилась информация, что Зеленский отверг это предложение.
Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что если Украина не хочет отказываться от территорий в пользу России, Америка не будет ее к этому подталкивать.
СМИ также сообщили, что Трамп в ходе телефонного разговора с главами стран Европейского союза заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным.