Трамп ожидает от России ряд «позитивных шагов» в случае успеха переговоров

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, в ходе встречи с главами Европы и своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что ждет от России ряд «позитивных шагов» в случае успеха переговорного процесса. По словам главы американского государства, он рассчитывает, что Москва сможет «немедленно» передать Киеву тысячу пленных военнослужащих.