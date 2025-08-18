Страна НАТО резко нарастила закупки российского подсолнечного масла

За первые семь месяцев этого года Турция импортировала свыше 560 тысяч тонн подсолнечного масла, что обошлось ей почти в 640 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы поставок выросли на 17%, а их стоимость увеличилась на 63%.