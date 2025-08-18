Трамп подвел главный итог переговоров с Зеленским: он сказал когда будет заключена мирная сделка

В Белом доме 18 августа прошла встреча, на которой президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении договоренностей по ключевым вопросам, включая безопасность, между Россией и Украиной. По его словам, переговоры могут привести к подписанию мирного соглашения.
Трамп отметил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский способны договориться и урегулировать конфликт. В ходе обсуждений с лидерами стран Европы и Зеленским американский лидер подчеркнул, что стороны рассмотрят возможность обмена территориями. Он отметил, что при этом будет учитываться текущая линия боевого соприкосновения.
