В Таганроге зарегистрировали тысячного новорожденного в этом году

В отделе ЗАГСа Таганрога произошло знаменательное событие. Там был зарегистрирован тысячный ребенок. Им стала очаровательная девочка, которую счастливые родители назвали Алисой. Об этом управление ЗАГС сообщило в своем телеграм-канале.
— От всей души поздравляем счастливых родителей с замечательным событием! Желаем, чтобы малышка росла счастливой и веселой, чтобы жизнь ее была светлой и доброй, — говорится в сообщении.
Ранее в Ростовской области врачи помогли женщине сохранить возможность стать мамой. У дончанки была миома матки. Чтобы сохранить репродуктивную функцию, медики использовали малоинвазивную технологию.
