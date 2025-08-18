Ричмонд
В Таганроге зарегистрировали тысячного новорожденного в этом году

1000-м ребенком в Таганроге стала девочка.

Источник: Комсомольская правда

В отделе ЗАГСа Таганрога произошло знаменательное событие. Там был зарегистрирован тысячный ребенок. Им стала очаровательная девочка, которую счастливые родители назвали Алисой. Об этом управление ЗАГС сообщило в своем телеграм-канале.

— От всей души поздравляем счастливых родителей с замечательным событием! Желаем, чтобы малышка росла счастливой и веселой, чтобы жизнь ее была светлой и доброй, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростовской области врачи помогли женщине сохранить возможность стать мамой. У дончанки была миома матки. Чтобы сохранить репродуктивную функцию, медики использовали малоинвазивную технологию.

