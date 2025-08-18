В России после выпада Родниной призвали депутатов Госдумы отказаться от зарплаты

«Я напомню, что в Верховном Совете СССР очень небольшое число депутатов работало на окладе. Мне кажется, нужно вернуться к этой практике. Я не говорю, что нужно лишить зарплаты всех депутатов. Какая-то часть всё равно там должна работать на профессиональной основе», — отметил Малинкович.
Он также предложил ограничить парламентские пенсии, заявив, что они не должны превышать средний уровень пенсий по стране более чем на 20−25%. Малинкович выразил возмущение по поводу существующих диспропорций, когда ветераны получают 30 тысяч рублей, а некоторые депутаты — до 300 тысяч, что, по его мнению, является неприемлемым.
Слова Родниной о том, что гражданам нужно быть самостоятельными и заблаговременно своими силами обеспечивать себе безбедную старость, ранее раскритиковал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, пенсионные выплаты — это не подачка со стороны государства, а право граждан, которые долгие годы трудились на благо своей страны.