В России после выпада Родниной призвали депутатов Госдумы отказаться от зарплаты

Он также предложил ограничить парламентские пенсии, заявив, что они не должны превышать средний уровень пенсий по стране более чем на 20−25%. Малинкович выразил возмущение по поводу существующих диспропорций, когда ветераны получают 30 тысяч рублей, а некоторые депутаты — до 300 тысяч, что, по его мнению, является неприемлемым.