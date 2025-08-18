Трамп оценил сроки и перспективы урегулирования конфликта на Украине

Перспективы урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной определятся в течение одной-двух ближайших недель. Об этом в понедельник, 18 августа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами Европы и своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По словам главы государства, в процессе поиска компромиссов между Москвой и Киевом нет «слишком сложных» вопросов. Кроме того, он выразил мнение, что вероятность агрессии против Украины со стороны России преувеличена.
— Война закончится тогда, когда она закончится — я не могу сказать вам когда, но она закончится, — передает слова Трампа телеканал Sky News.
Незадолго до этого сообщалось, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появилась информация, что Зеленский отверг это предложение.
Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что если Украина не хочет отказываться от территорий в пользу России, Америка не будет ее к этому подталкивать.
СМИ также сообщили, что Трамп в ходе телефонного разговора с главами стран Европейского союза заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.