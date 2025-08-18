Starlink подвел пользователей по всему миру: более 40 тысяч человек пожаловались на очередной сбой

Напомним, что вечером 24 июля проблемы с этой спутниковой сетью, которая обеспечивает широкополосный доступ в интернет по всему миру, наблюдались во многих странах. Тогда число жалоб на неполадки превысило 50 тысяч, а больше всего их поступило из США, Канады и Германии.