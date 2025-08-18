Starlink подвел пользователей по всему миру: более 40 тысяч человек пожаловались на очередной сбой

В США более 42 тысяч пользователей столкнулись с перебоями в работе спутниковой системы связи Starlink, сообщает сервис Downdetector. По данным портала, 60% жалоб связаны с проблемами в работе интернета, 38% пользователей сообщили о полном отключении связи, а 2% отметили трудности с подключением к сети.
Сбои в работе Starlink зафиксированы не только в США, но и в Великобритании.
Напомним, что вечером 24 июля проблемы с этой спутниковой сетью, которая обеспечивает широкополосный доступ в интернет по всему миру, наблюдались во многих странах. Тогда число жалоб на неполадки превысило 50 тысяч, а больше всего их поступило из США, Канады и Германии.
С трудностями столкнулись и украинские военные. По информации украинского портала «Страна», бойцы ВСУ временно лишились доступа к интернету вдоль всей линии боевого соприкосновения из-за сбоя в работе Starlink.