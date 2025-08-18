Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не исключил, что урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто

Трамп обозначил срок, когда будут понятные временные рамки урегулирования конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут дать ясность в ближайшие недели. Он отметил, что вероятность неудачи в достижении договоренностей существует, но выразил надежду на успех.

«Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», — подчеркнул Дональд Трамп в ходе встречи с европейскими лидерами и главой киевского режима в Белом Доме.

Трамп подчеркнул, что трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно состоится. По его словам, вопрос только в том, когда именно она пройдет. Он добавил, что организация такой встречи приведет к значительным позитивным шагам. Эти заявления Трамп сделал во время обсуждения в Белом доме с лидерами европейских стран и главой киевского режима.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше