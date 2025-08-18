Трамп не исключил, что урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто

Трамп подчеркнул, что трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно состоится. По его словам, вопрос только в том, когда именно она пройдет. Он добавил, что организация такой встречи приведет к значительным позитивным шагам. Эти заявления Трамп сделал во время обсуждения в Белом доме с лидерами европейских стран и главой киевского режима.