Трамп не исключил, что урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут дать ясность в ближайшие недели. Он отметил, что вероятность неудачи в достижении договоренностей существует, но выразил надежду на успех.
«Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», — подчеркнул Дональд Трамп в ходе встречи с европейскими лидерами и главой киевского режима в Белом Доме.
Трамп подчеркнул, что трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно состоится. По его словам, вопрос только в том, когда именно она пройдет. Он добавил, что организация такой встречи приведет к значительным позитивным шагам. Эти заявления Трамп сделал во время обсуждения в Белом доме с лидерами европейских стран и главой киевского режима.