Макрон и Мерц призвали к прекращению огня до третьей встречи по Украине

Остановить огонь на Украине необходимо до начала третьей встречи лидеров по урегулированию конфликта. С таким заявлением в понедельник, 18 августа, на встрече в Белом доме выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его идею также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

— Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, давайте давить на Россию, — призвал Мерц.

Французский лидер в свою очередь заявил, что одна из необходимых Украине гарантий безопасности — сильная армия. Также Макрон предложил обсуждать завершение украинского конфликта на четырехсторонней встрече с участием представителей Евросоюза.

Трансляцию встречи политиков ведет Sky News.

СМИ сообщали, что президент США обсудил с главами государств Европейского союза возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса.

Сам Трамп не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией. Свою позицию он вновь подчеркнул на встрече в Белом доме.

Специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что американский президент и его российский коллега в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.

