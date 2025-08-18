Усыхание ельников, закупка техники, помощь коллегам. Минлесхоз обозначил основные направления работы

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные направления для развития лесного хозяйства обозначил министр лесного хозяйства Александр Кулик. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Александр Кулик призвал руководителей на местах к безусловному выполнению поручений Президента и поставил задачу одним предприятиям затянуть пояса, а другим — заняться обновлением парка лесозаготовительной техники. Кроме того, он поручил сделать акцент на мелких частниках и активнее выставлять на биржевые торги мелкие лоты. По его мнению, это расширит круг потенциальных покупателей.
Министр обратил внимание на то, что сохнет ель и важно опередить этот процесс, то есть ускорить темпы разработки усыхающих насаждений на фоне роста объемов постановки их на учет. «Спрос на ресурс есть», — отметил он и добавил, что с точки зрения экологической безопасности нужны более глобальные решения этого вопроса.
Кроме того, на фоне больших объемов внеплановых рубок (буреломы, усыхание) и задействования техники и людей глава ведомства дал право директорам самостоятельно определять необходимость проведения плановых рубок. «Кроме уходов в молодняках. Это святое», — отметил он.
Александр Кулик предупредил о персональной ответственности директоров за уборку складов вдоль лесных опушек и вблизи сельхозполей. «Задача напряженная, многие сомневаются в нашем успехе. Но сразу предупреждаю: кто не сделает “революцию”, с тем нам не по пути», — подчеркнул он.
Он поручил проанализировать рентабельность услуг, оказываемых республиканскими организациями. А тем, кто живет не бедно, — помочь отстающим коллегам. Министр подчеркнул, что в приоритете те предприятия и организации, которые платят быстро. Предприятия, месяцами не рассчитывающиеся за поставленную продукцию, теперь будут в конце списка ожидания продукции. А те же, кто работает по предоплате или своевременно рассчитывается, получат ответное отношение к себе. В отрасли составят свой рейтинг партнеров, ключевым критерием которого будет своевременность расчетов.
В пример развития оцилиндровки министр привел Домановский лесхоз, реализации инвестпроектов — Минское ГПЛХО. Он призвал руководителей не сидеть сложа руки и постоянно развивать производственный потенциал отрасли. Успешные примеры также были озвучены.
Александр Кулик отметил необходимость закупки техники для заготовки и вывозки леса. «В этом году мы уже как никогда обновились: закупили порядка 40 харвестеров. Дальше будет больше. Тем более после совещания у Президента сомнений нет: “АМКОДОР” будет развиваться», — отметил министр.
Кроме того, он потребовал активизировать темпы строительства лесохозяйственных дорог и добавил, что предложения директоров, которые годами не могут найти подрядчиков, рассматриваться будут по остаточному принципу. -0-