Стубб о диалоге с Россией: Мы нашли решение в 1944 году, найдем и в 2025-м

Финляндия обладает довольно протяженной государственной границей с Россией, а также имеет исторический опыт взаимодействия с ней. Об этом в понедельник, 18 августа, заявил финский президент Александр Стубб в ходе саммита лидеров США, ЕС и Украины в Белом доме.
— Мы нашли решение в 1944 году, и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году. Ситуация очень сложная, но именно поэтому мы здесь, — передает слова Стубба телеканал Sky News.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на той же встрече заявил, что добиться прекращения огня на Украине необходимо до начала третьей встречи лидеров по урегулированию конфликта. Его идею также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп обсудил с главами государств Европейского союза возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса.
Сам Трамп не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией. Свою позицию он вновь подчеркнул на встрече в Белом доме.