Прокуратура Башкирии взяла на контроль выяснение обстоятельств пьяного ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка

В Башкирии прокуроры контролируют выяснение обстоятельств гибели в ДТП девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 12-летняя девочка. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Трагедия произошла вечером 18 августа в селе Аксеново в Альшеевском районе. По предварительной информации, 35-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 на улице Вокзальной сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Для координации действий правоохранительных органов на место аварии выехал прокурор Альшеевского района Артур Аминев. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — заявили в надзорном ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.