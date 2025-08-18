Прокуратура Башкирии взяла на контроль выяснение обстоятельств пьяного ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка

В Башкирии прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 12-летняя девочка. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Трагедия произошла вечером 18 августа в селе Аксеново в Альшеевском районе. По предварительной информации, 35-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 на улице Вокзальной сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
Для координации действий правоохранительных органов на место аварии выехал прокурор Альшеевского района Артур Аминев. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — заявили в надзорном ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.