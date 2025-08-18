Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность обсудить территориальные вопросы на трехсторонней встрече с участием президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Об этом он сообщил после переговоров с Трампом и лидерами европейских стран, которые прошли 18 августа в Белом доме. Зеленский подчеркнул, что его беседа с Трампом прошла успешно. Он также добавил, что США сигнализируют о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.