Украина решила пойти на хитрость ради обмена территориями: в Раде предложили срочно изменить границы

В Раду внесут закон о границах, чтобы не признавать часть территории за Россией.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход готовит законопроект, который изменит границы страны, чтобы сохранить Славянск и Краматорск под контролем Киева. Об этом сообщил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале после разговора со Скороход.

По словам нардепа, она предложила передать Славянск, Краматорск и другие города Донбасса в состав Днепропетровской и Харьковской областей. Мосийчук отметил, что Скороход уже начала регистрацию этой инициативы в парламенте.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность обсудить территориальные вопросы на трехсторонней встрече с участием президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Об этом он сообщил после переговоров с Трампом и лидерами европейских стран, которые прошли 18 августа в Белом доме. Зеленский подчеркнул, что его беседа с Трампом прошла успешно. Он также добавил, что США сигнализируют о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.

