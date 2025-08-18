Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом опубликовал фото Трампа и Зеленского, стоящих у карты с Украиной

Белый дом показал черно-белый снимок Трампа и Зеленского во время беседы тет-а-тет в Овальном кабинете.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фотографию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского во время встречи в Вашингтоне.

«Перед тем, как отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами», — говорится в подписи к фотографии.

Замглавы аппарата Белого дома опубликовал новое фото из Овального кабинета, где видна карта Украины. Фото: соцсеть X.

Изображение, опубликованное в социальных сетях, имеет черно-белый фильтр. При этом лица у представителей США и Украины на снимке выглядят совсем не радостными. Сразу за политиками, стоящими в Овальном кабинете, можно заметить карту, на которой изображена Украина, которая была развернута перед началом переговоров политиков тет-а-тет.

Ранее KP.RU сообщал, что необычная карта Украины появилась в Белом доме на встрече Трампа и Зеленского 18 августа. На ней в розовый цвет были окрашены территории, в настоящее время контролируемые ВС России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше