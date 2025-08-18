Белый дом опубликовал фото Трампа и Зеленского, стоящих у карты с Украиной

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фотографию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского во время встречи в Вашингтоне.
«Перед тем, как отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами», — говорится в подписи к фотографии.
Замглавы аппарата Белого дома опубликовал новое фото из Овального кабинета, где видна карта Украины. Фото: соцсеть X.
Изображение, опубликованное в социальных сетях, имеет черно-белый фильтр. При этом лица у представителей США и Украины на снимке выглядят совсем не радостными. Сразу за политиками, стоящими в Овальном кабинете, можно заметить карту, на которой изображена Украина, которая была развернута перед началом переговоров политиков тет-а-тет.
Ранее KP.RU сообщал, что необычная карта Украины появилась в Белом доме на встрече Трампа и Зеленского 18 августа. На ней в розовый цвет были окрашены территории, в настоящее время контролируемые ВС России.