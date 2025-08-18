Миру — быть, но без НАТО: главное из заявлений Трампа и Зеленского в Белом доме

В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.
Заявления Зеленского.
Готовность к перемирию.
До встречи с Трампом Зеленский поговорил с его спецпосланником Китом Келлогом, а также пересекся с лидерами стран Евросоюза. После этого украинский лидер заявил, что его страна вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». В разговоре с украинским президентом участвовали президент Финляндии Александр Стубб, премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
Письмо Мелании Трамп.
Уже на встрече с Трампом Зеленский начал свою речь с благодарности, адресованной жене главы Белого дома Мелании.
— Большое спасибо, господин президент. Если можно, прежде всего, благодарю вас за приглашение Я благодарю вашу жену, первую леди Соединенных Штатов. Она подписала письмо Путину о наших похищенных детях, — сказал Зеленский на мероприятии.
Первая леди США на саммите на Аляске передала через мужа Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в России и на Украине. Письмо датировано 15 августа 2025 года. Супруга президента США призывает главу РФ «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено».
Готовность к выборам.
На встрече Зеленский допустил проведение выборов в стране. По его словам, Украина готова к выборам, но «надо сделать это в ситуации, когда обеспечена безопасность». Для проведения голосования украинский лидер призвал к перемирию.
Заявления Трампа.
Украина не будет в НАТО.
Дональд Трамп вновь подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО. По словам главы американского государства, речь о недопустимости присоединения Украины к альянсу шла задолго до президентства Владимира Путина. Он заверил, что в то же время Киев может рассчитывать на альтернативные и «очень хорошие» гарантии. Подобную политику американский лидер продвигал и до этого.
Гарантии безопасности.
Трамп пообещал, что предоставит Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Также президент США анонсировал обсуждение военной помощи.
— Мы будем об этом говорить Будет много помощи. Это будет хорошо. Они [Европа] — первая линия обороны, потому что они там, они — Европа. Но мы собираемся им помочь, — сказал Трамп.
По его словам, Путин в ходе саммита на Аляске согласился с позицией, согласно которой Россия «примет гарантии безопасности» для Украины со стороны Запада.
Обмен территориями.
Кроме того, президент США заявил о том, что в ходе переговоров обсудит с лидерами Европы и своим украинским коллегой вопрос «возможного» обмена территориями между Москвой и Киевом. По словам главы американского государства, при этом важно брать в расчет то, где и как проходит линия боевого соприкосновения.
Незадолго до саммита появились сообщения о том, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже Зеленский отверг это предложение.
Осталось встретиться втроем.
Трамп выразил надежду на то, что следующим шагом к миру на Украине станет трехсторонняя встреча с участием его самого, Путина и Зеленского. Глава государства также заявил, что саммит с Путиным на Аляске только укрепил его веру в возможность достичь мира на Украине.
Американский лидер считает, что его российский и украинский коллеги смогут найти общий язык в вопросе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
— Мне кажется, вы и президент Путин сможете о чем-то договориться, — сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому.
Сроки мира.
По словам Трампа, перспективы урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной определятся в течение одной-двух ближайших недель. По словам главы государства, в процессе поиска компромиссов между Москвой и Киевом нет «слишком сложных» вопросов. Кроме того, он выразил мнение, что вероятность агрессии против Украины со стороны России преувеличена.
— Война закончится тогда, когда она закончится — я не могу сказать вам когда, но она закончится, — резюмировал Трамп.
Звонок Путину.
Еще в самом начале встречи Трамп заявил, что Путин ждет его звонка по итогам саммита. По словам президента США, он созвонится с российским лидером, а после этих переговоров может пройти трехсторонняя встреча с участием Зеленского и Путина, которая позволит добиться окончания военного конфликта между Москвой и Киевом.
— И если мы проведем встречу, у нас есть хорошие шансы закончить это… Он (Путин — прим. «ВМ») ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу, — сказал он.
Европа стоит на своем.
Остановить огонь на Украине необходимо до начала третьей встречи лидеров по урегулированию конфликта. С таким заявлением на встрече в Белом доме выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его идею также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
— Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, давайте давить на Россию, — призвал Мерц.
Французский лидер в свою очередь заявил, что одна из необходимых Украине гарантий безопасности — сильная армия. Также Макрон предложил обсуждать завершение украинского конфликта на четырехсторонней встрече с участием представителей Евросоюза.
Внешний вид Зеленского и детали встречи.
В Белом доме вновь обсудили внешний вид президента Украины. Журналист, который раскритиковал образ украинского лидера во время его скандального визита в Вашингтон в феврале, выступил из толпы, похвалил внешний вид Зеленского и принес извинения за нападки. Президент США присоединился и также похвалил костюм украинского коллеги.
— Выглядите прекрасно в этом костюме! Выглядите отлично! Я приношу свои извинения, — сказал журналист, говоря с президентами.
В свою очередь Трамп заявил, что тоже «это сказал», и напомнил Зеленскому, что это именно тот человек, который «в прошлый раз напал» на украинского лидера. Зеленский в свою очередь одобрительно кивнул и сказал, что помнит репортера.
Саммит между президентами США и России завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».