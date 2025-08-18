Миру — быть, но без НАТО: главное из заявлений Трампа и Зеленского в Белом доме

До встречи с Трампом Зеленский поговорил с его спецпосланником Китом Келлогом, а также пересекся с лидерами стран Евросоюза. После этого украинский лидер заявил, что его страна вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». В разговоре с украинским президентом участвовали президент Финляндии Александр Стубб, премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.