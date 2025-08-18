Трамп снова охарактеризовал свои отношения с Путиным: что он сказал

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что Путин стремится найти решение конфликта на Украине. Он также считает, что Зеленский способен договориться с российским лидером. По словам американского президента, он рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского после консультаций с европейскими партнерами, поддерживающими Киев.