Трамп снова охарактеризовал свои отношения с Путиным: что он сказал

Трамп заявил, что у него с Путиным отличные отношения и они давно знакомы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что поддерживает давние отношения с российским лидером Владимиром Путиным, и считает их отличными. Об этом он рассказал во время встречи в Белом доме 18 августа, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса. На встрече присутствовали Владимир Зеленский и лидеры европейских стран.

Трамп отметил, что намерен проводить переговоры с Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить ключевые вопросы. По его мнению, сложных проблем, которые нельзя решить, нет. Он подчеркнул, что сейчас подходящий момент для активных действий.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что Путин стремится найти решение конфликта на Украине. Он также считает, что Зеленский способен договориться с российским лидером. По словам американского президента, он рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского после консультаций с европейскими партнерами, поддерживающими Киев.

