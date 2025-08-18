Ледники Шпицбергена за лето 2024 года потеряли более 1% массы

Используя результаты этих замеров, ученые проследили за тем, как менялся облик ледников Шпицбергена в 2024 году, и сравнили колебания в объеме и массе этих ледовых массивов с историческими данными с 1991 по 2023 год. Оказалось, что архипелаг и окрестные регионы моря потеряли рекордное количество льда за 2024 год, что было в особенности характерно для северных и северо-восточных частей Шпицбергена.