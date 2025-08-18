Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский назвал видео с заявлениями о сдаче Аляски в аренду дипфейком

Мединский подчеркнул, что дипфейк был выполнен некачественно: движения губ не совпадали с произносимым текстом.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опроверг появившееся в сети видео, в котором он якобы утверждает, что Аляска была сдана США в аренду.

По словам чиновника, это подделка, выполненная с использованием технологий дипфейка. Он отметил, что в подобных роликах ему приписывают лекции и высказывания, которых он никогда не делал, включая, например, «многочасовую лекцию» об Османской империи.

Мединский подчеркнул, что подделка выполнена некачественно: при внимательном просмотре заметно, что движения губ не совпадают с произносимым текстом. Он добавил, что подобные фальшивые видео распространяются регулярно и касаются самых разных тем, в том числе международных отношений и истории.

Отвечая на слухи о «сдаче Аляски в аренду», помощник президента заявил, что это не соответствует действительности. Исторический факт заключается в том, что в XIX веке правительство императора Александра II продало Аляску Соединённым Штатам за 7,2 миллиона долларов. Все документы об этой сделке хранятся в государственных архивах, и никаких упоминаний об аренде там нет.

Ранее заведующий лабораторией доверенного ИИ РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что у мошенников появился особенно опасный инструмент — дипфейки. Эти фальсифицированные аудио- и видеозаписи отличаются высокой реалистичностью, из-за чего даже внимательные и осведомлённые люди могут попасться на уловки злоумышленников.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше