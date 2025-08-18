Мединский назвал видео с заявлениями о сдаче Аляски в аренду дипфейком

Помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опроверг появившееся в сети видео, в котором он якобы утверждает, что Аляска была сдана США в аренду.
По словам чиновника, это подделка, выполненная с использованием технологий дипфейка. Он отметил, что в подобных роликах ему приписывают лекции и высказывания, которых он никогда не делал, включая, например, «многочасовую лекцию» об Османской империи.
Мединский подчеркнул, что подделка выполнена некачественно: при внимательном просмотре заметно, что движения губ не совпадают с произносимым текстом. Он добавил, что подобные фальшивые видео распространяются регулярно и касаются самых разных тем, в том числе международных отношений и истории.
Отвечая на слухи о «сдаче Аляски в аренду», помощник президента заявил, что это не соответствует действительности. Исторический факт заключается в том, что в XIX веке правительство императора Александра II продало Аляску Соединённым Штатам за 7,2 миллиона долларов. Все документы об этой сделке хранятся в государственных архивах, и никаких упоминаний об аренде там нет.
Ранее заведующий лабораторией доверенного ИИ РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что у мошенников появился особенно опасный инструмент — дипфейки. Эти фальсифицированные аудио- и видеозаписи отличаются высокой реалистичностью, из-за чего даже внимательные и осведомлённые люди могут попасться на уловки злоумышленников.