Отвечая на слухи о «сдаче Аляски в аренду», помощник президента заявил, что это не соответствует действительности. Исторический факт заключается в том, что в XIX веке правительство императора Александра II продало Аляску Соединённым Штатам за 7,2 миллиона долларов. Все документы об этой сделке хранятся в государственных архивах, и никаких упоминаний об аренде там нет.