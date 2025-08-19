В Новосибирске в жилом комплексе работает вебкам-студия с доходами до миллиона

В Новосибирске вебкам-моделям обещают доход до миллиона рублей в месяц.
Жительница Новосибирска Дарья (имя изменено) поделилась своим опытом прохождения собеседования в студию вебкам Cashroom. В августе ей позвонили и пригласили на работу «стримера на большую аудиторию». Первичная встреча прошла в кафе, после чего Дарья оказалась в самой студии — просторной квартире в жилой высотке на улице Дуси Ковальчук.
По словам девушки, чтобы зарабатывать суммы, сравнимые с доходами опытных моделей, приходится работать с порнографическим или схожим контентом.
Руководство студии уверяет, что заработок полностью легален, модели находятся в безопасности и под юридической защитой. На запросы журналистов Сиб.фм на момент публикации в Cashroom не ответили.
Сайт студии обещает соискателям бонусы, подарки от партнёров, абонементы, интерактивные игрушки от бренда «Lovense», продвижение в интернете и корпоративные мероприятия. Основные требования к кандидатам: возраст от 18 до 35 лет, коммуникабельность, пунктуальность, целеустремлённость, опрятный внешний вид, отсутствие вредных привычек и проблем с законом.
После прохождения собеседования Дарья приняла решение обратиться в полицию.