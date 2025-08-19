В Новосибирске в жилом комплексе работает вебкам-студия с доходами до миллиона

Жительница Новосибирска Дарья (имя изменено) поделилась своим опытом прохождения собеседования в студию вебкам Cashroom. В августе ей позвонили и пригласили на работу «стримера на большую аудиторию». Первичная встреча прошла в кафе, после чего Дарья оказалась в самой студии — просторной квартире в жилой высотке на улице Дуси Ковальчук.