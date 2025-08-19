День превращения в бабочку и День рождения русской тельняшки: какие праздники отмечают в России и мире 19 августа

19 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День превращения в бабочку, День рождения русской тельняшки и Международный день орангутана.
День превращения в бабочку.
День превращения в бабочку — это праздник, символизирующий изменения в жизни подобно тому, как изменяется гусеница, превращаясь в бабочку. В эту дату следует попробовать проанализировать свой жизненный путь и подумать, что можно поменять в жизни. Также в этот день люди стараются узнать побольше о бабочках и о том, как происходит их превращение.
День рождения русской тельняшки.
День рождения русской тельняшки (сине-белой полосатой рубахи, которую носят моряки) отмечается 19 августа, так как именно в эту дату в 1874 году российский император Александр II подписал указ о введении новой формы, благодаря которому тельняшка была введена как обязательная часть одежды моряка. В этот праздник в Санкт-Петербурге проводятся различные культурные и просветительские мероприятия в честь тельняшки.
Международный день орангутана.
Международный день орангутана был инициирован организацией World Orangutan Events с целью привлечь внимание к сокращению популяции этих животных. В этот праздник можно сходить в зоопарк, сафари-парк, пожертвовать деньги в фонды, которые занимаются спасением этих обезьян, или просто узнать побольше интересных фактов о них.