Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День превращения в бабочку и День рождения русской тельняшки: какие праздники отмечают в России и мире 19 августа

19 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День превращения в бабочку, День рождения русской тельняшки и Международный день орангутана.

19 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День превращения в бабочку, День рождения русской тельняшки и Международный день орангутана.

День превращения в бабочку.

День превращения в бабочку — это праздник, символизирующий изменения в жизни подобно тому, как изменяется гусеница, превращаясь в бабочку. В эту дату следует попробовать проанализировать свой жизненный путь и подумать, что можно поменять в жизни. Также в этот день люди стараются узнать побольше о бабочках и о том, как происходит их превращение.

День рождения русской тельняшки.

День рождения русской тельняшки (сине-белой полосатой рубахи, которую носят моряки) отмечается 19 августа, так как именно в эту дату в 1874 году российский император Александр II подписал указ о введении новой формы, благодаря которому тельняшка была введена как обязательная часть одежды моряка. В этот праздник в Санкт-Петербурге проводятся различные культурные и просветительские мероприятия в честь тельняшки.

Международный день орангутана.

Международный день орангутана был инициирован организацией World Orangutan Events с целью привлечь внимание к сокращению популяции этих животных. В этот праздник можно сходить в зоопарк, сафари-парк, пожертвовать деньги в фонды, которые занимаются спасением этих обезьян, или просто узнать побольше интересных фактов о них.