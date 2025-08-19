День превращения в бабочку и День рождения русской тельняшки: какие праздники отмечают в России и мире 19 августа

День превращения в бабочку — это праздник, символизирующий изменения в жизни подобно тому, как изменяется гусеница, превращаясь в бабочку. В эту дату следует попробовать проанализировать свой жизненный путь и подумать, что можно поменять в жизни. Также в этот день люди стараются узнать побольше о бабочках и о том, как происходит их превращение.