Народный календарь. Почему в День Матвея, 22 августа, нельзя ссориться с близкими

22 августа православные чтут память апостола Матфия. В народе эту дату прозвали Днем Матвея или Матфей — змеесос коров. На Руси считалось, что 22 августа змеи могли выпить всю кровь у коров, поэтому их не выгоняли на пастбища.
Погода в эту дату часто портится: льет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи длиннее, а воздух — холоднее. Даже в южных регионах ощущается дыхание осени. Из-за того, что в этот день заканчивается летнее тепло, Матвея прозвали несчастным.
В этот день существовали особые традиции, связанные со скотом и урожаем. Хозяйки выносили молоко на улицу, чтобы оно простояло до исчезновения росы. Считалось, что после этого коровы начнут давать больше молока.
Их было принято доить в одиночестве, чтобы избежать дурного глаза. Ведро с молоком после дойки нельзя было ставить на стол или стул, так как это могло привести к пропаже молока у коровы. Также нельзя рассказывать другим о количестве надоенного молока, чтобы корова не заболела.
Святой Матвей покровительствовал купцам и зажиточным крестьянам, так как именно с его даты начиналась подготовка к ярмаркам. Считалось, что он дарует спокойствие и рассудительность, необходимые для успешных сделок. Также 22 августа нельзя ссориться с близкими, иначе есть риск испортить отношения на долгие годы.
Приметы погоды:
Если ветер южный и вихревой — зимой будет много снега.
Сурки громко свистят — первая половина осени будет теплой.
Спокойная и тихая погода — к теплой осени и поздней зиме.
Именины отмечают: Марк, Ирина, Мария, Петр, Самуил, Макар, Яков, Юлиан, Григорий, Дмитрий, Иван, Алексей, Леонтий.