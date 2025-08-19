Народный календарь. Почему в День Матвея, 22 августа, нельзя ссориться с близкими

Их было принято доить в одиночестве, чтобы избежать дурного глаза. Ведро с молоком после дойки нельзя было ставить на стол или стул, так как это могло привести к пропаже молока у коровы. Также нельзя рассказывать другим о количестве надоенного молока, чтобы корова не заболела.