Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19 августа: какой сегодня праздник

19 августа отмечают Яблочный Спас и Всемирный день фотографии.

19 августа — 231-й день года, до конца года осталось 134 дня.

Международные праздники.

Международный день бантаВсемирный день фотографииВсемирный день гуманитарной помощиДень «Никогда не сдавайся» (Мотивирующий праздник, напоминающий о важности упорства и веры в себя.

Праздники в России.

День почтовой маркиДень городошного спортаДень рождения русской тельняшкиПравославный праздник: Преображение Господне (Яблочный Спас).

Один из 12 главных церковных праздников. В этот день освящают яблоки и другие плоды, а также вспоминают евангельское событие — явление Христа в божественном свете на горе Фавор.

Народные традиции Яблочного Спаса.

До этого дня не ели свежие яблоки, особенно родители, у которых умерли дети. Освященные плоды раздавали бедным и больным. По погоде судили о будущей зиме: солнечно — к морозам, дождь — к мокрой осени.

Кто из знаменитостей родился 19 августа?

1946 — Билл Клинтон, 42-й президент США.

1951 — Джон Дикон, бас-гитарист Queen.

1969 — Мэттю Перри, американский актер.

1981 — Михаил Башкатов, российский актер и телеведущий.

Исторические события.

1839 — открытие Пулковской обсерватории.

1856 — патент на сгущенное молоко.

1993 — основание группы «Ночные Снайперы».

У кого именины 19 августа?

Архип, Макар, Михаил, Петр, Митрофан.

Узнать больше по теме
Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
Читать дальше