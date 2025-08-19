19 августа: какой сегодня праздник

19 августа — 231-й день года, до конца года осталось 134 дня.
Международные праздники.
Международный день бантаВсемирный день фотографииВсемирный день гуманитарной помощиДень «Никогда не сдавайся» (Мотивирующий праздник, напоминающий о важности упорства и веры в себя.
Праздники в России.
День почтовой маркиДень городошного спортаДень рождения русской тельняшкиПравославный праздник: Преображение Господне (Яблочный Спас).
Один из 12 главных церковных праздников. В этот день освящают яблоки и другие плоды, а также вспоминают евангельское событие — явление Христа в божественном свете на горе Фавор.
Народные традиции Яблочного Спаса.
До этого дня не ели свежие яблоки, особенно родители, у которых умерли дети. Освященные плоды раздавали бедным и больным. По погоде судили о будущей зиме: солнечно — к морозам, дождь — к мокрой осени.
Кто из знаменитостей родился 19 августа?
1946 — Билл Клинтон, 42-й президент США.
1951 — Джон Дикон, бас-гитарист Queen.
1969 — Мэттю Перри, американский актер.
1981 — Михаил Башкатов, российский актер и телеведущий.
Исторические события.
1839 — открытие Пулковской обсерватории.
1856 — патент на сгущенное молоко.
1993 — основание группы «Ночные Снайперы».
У кого именины 19 августа?
Архип, Макар, Михаил, Петр, Митрофан.