Открытки на Яблочный Спас

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, а в народе этот праздник называют Яблочным Спасом. С ним связано множество традиций, примет и строгих запретов. Нарушение этих правил, по поверьям, может привести к неудачам, болезням и даже «горьким слезам» весь год.

Что категорически нельзя делать в Яблочный Спас.

1. Работать в поле и по дому.

В этот день запрещается заниматься тяжелым трудом, особенно в огороде. Считается, что земля должна отдохнуть, а человек — посвятить время молитве и семье.

2. Есть яблоки до освящения.

До 19 августа наши предки не употребляли свежие яблоки, особенно родители, у которых умерли дети. Согласно поверью, на том свете ангелы раздают малышам «золотые яблочки», а если мать ест плоды раньше Спаса, её ребенок останется без угощения.

3. Ссориться и сквернословить.

Любой конфликт в этот день сулит раздоры на весь год. Особенно опасно ругать детей — считалось, что за это можно поплатиться слезами и бедами.

4. Отказывать в милостыне.

На Яблочный Спас щедрость — залог благополучия. Тот, кто не подаст нищему или не угостит соседей освященными яблоками, рискует столкнуться с финансовыми трудностями.

5. Шумно праздновать и пить алкоголь.

Хотя это праздник, шумные застолья и пьянство не одобряются. Разрешается скромное угощение с постными блюдами и рыбой (пост продолжается).

6. Убивать насекомых.

Если муха села на руку дважды — это к удаче. Убить её — значит отпугнуть везение.

Приметы на Яблочный Спас.

Дождь — к мокрой осени и снежной зиме. Ясно и сухо — зима будет морозной. Много скворцов на деревьях — к лютым холодам. Желтые листья — скоро похолодает.

Что нужно сделать 19 августа.

Освятить яблоки в церкви. Угостить близких и нуждающихся. Помянуть усопших, отнеся плоды на могилы.

Яблочный Спас — время благодарности и духовного преображения. Соблюдая традиции, можно привлечь в дом удачу и благословение на весь год!