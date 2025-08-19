Открытки на Яблочный Спас

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, а в народе этот праздник называют Яблочным Спасом. С ним связано множество традиций, примет и строгих запретов. Нарушение этих правил, по поверьям, может привести к неудачам, болезням и даже «горьким слезам» весь год.
Что категорически нельзя делать в Яблочный Спас.
1. Работать в поле и по дому.
В этот день запрещается заниматься тяжелым трудом, особенно в огороде. Считается, что земля должна отдохнуть, а человек — посвятить время молитве и семье.
2. Есть яблоки до освящения.
До 19 августа наши предки не употребляли свежие яблоки, особенно родители, у которых умерли дети. Согласно поверью, на том свете ангелы раздают малышам «золотые яблочки», а если мать ест плоды раньше Спаса, её ребенок останется без угощения.
3. Ссориться и сквернословить.
Любой конфликт в этот день сулит раздоры на весь год. Особенно опасно ругать детей — считалось, что за это можно поплатиться слезами и бедами.
4. Отказывать в милостыне.
На Яблочный Спас щедрость — залог благополучия. Тот, кто не подаст нищему или не угостит соседей освященными яблоками, рискует столкнуться с финансовыми трудностями.
5. Шумно праздновать и пить алкоголь.
Хотя это праздник, шумные застолья и пьянство не одобряются. Разрешается скромное угощение с постными блюдами и рыбой (пост продолжается).
6. Убивать насекомых.
Если муха села на руку дважды — это к удаче. Убить её — значит отпугнуть везение.
Приметы на Яблочный Спас.
Дождь — к мокрой осени и снежной зиме. Ясно и сухо — зима будет морозной. Много скворцов на деревьях — к лютым холодам. Желтые листья — скоро похолодает.
Что нужно сделать 19 августа.
Освятить яблоки в церкви. Угостить близких и нуждающихся. Помянуть усопших, отнеся плоды на могилы.
Яблочный Спас — время благодарности и духовного преображения. Соблюдая традиции, можно привлечь в дом удачу и благословение на весь год!