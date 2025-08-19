Открытки на Яблочный Спас

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, а в народе этот праздник называют Яблочным Спасом. С ним связано множество традиций, примет и строгих запретов. Нарушение этих правил, по поверьям, может привести к неудачам, болезням и даже «горьким слезам» весь год.