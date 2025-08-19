«Качели» для организма: Чем опасна непредсказуемая магнитная буря, которая стартует 19 августа

Двойная нагрузка на сердце и сосуды. Скачки магнитного поля провоцируют перепады давления и сердечного ритма. Если при постоянной буре организм вырабатывает условную «привычку», то при скачках он вынужден каждый раз заново перестраивать работу сердца и сосудов. Нестабильное самочувствие. Метеозависимые люди особенно чувствуют: утром голова тяжёлая, днём легче, вечером снова накатывают слабость и раздражительность. Такие «качели» выматывают сильнее, чем непрерывный стресс. Риск для нервной системы. Магнитные колебания влияют на уровень гормонов стресса (кортизола и адреналина). При скачках уровень этих гормонов резко то повышается, то падает, что вызывает тревожность, резкие перепады настроения, бессонницу. Обострение хронических болезней. Гипертоники, люди с аритмией и вегето-сосудистой дистонией особенно уязвимы: скачки усиливают вероятность кризов, головокружений, даже инсультов или инфарктов у тех, кто в группе риска. Падение концентрации и энергии. Каждый новый перепад сбивает «биологические часы». Люди жалуются на сонливость днём, бессонницу ночью, рассеянное внимание. Это повышает вероятность ошибок, аварий и травм.