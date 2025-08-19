«Качели» для организма: Чем опасна непредсказуемая магнитная буря, которая стартует 19 августа

Затяжная магнитная буря накроет Москву и центральную часть России с 19 августа, пик придётся на утро, когда уровень геошторма достигнет 5 баллов. После этого Солнце постепенно «отпустит» Землю, и уже к выходным геомагнитная обстановка вернётся к норме. Но вот на рабочей неделе с 19 по 22 августа метеозависимым придётся страдать. К тому же затяжная магнитная буря будет «прыгать» то вверх, то вниз. Что ещё опаснее для здоровья, нежели чем просто затяжной геошторм без передышки.
Магнитная буря 19 августа: когда начнётся, какой силы будет, когда закончится.
Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное выбросами заряженных частиц с поверхности Солнца. Когда солнечный ветер достигает нашей планеты, он буквально «ударяет» по магнитосфере, создавая напряжение и колебания, которые мы ощущаем не только приборами, но и собственным самочувствием.
Согласно прогнозу геомагнитной активности в Москве, затяжной геошторм стартует утром 19 августа и продержится несколько дней подряд.
19 августа (вторник): уровень поднимется до 5 баллов (сильная буря) и сохранится до полудня.20 августа (среда): интенсивность немного снизится до 4 баллов, но это всё равно серьёзный уровень возмущения.21 августа (четверг): бури будут слабее (3 балла), но их влияние ещё будет ощутимо.22 августа (пятница): геошторм вернётся на отметку 4 балла, что вновь создаст дискомфорт.
Только к 23−24 августа магнитная обстановка стабилизируется, опустившись до 2−3 баллов, и Солнце отпустит Землю из своей энергетической хватки. Итого: затяжная буря продлится с 19-го по 22 августа, то есть почти четыре дня подряд.
Чем опасна «прыгающая» магнитная буря.
Обычная магнитная буря — это относительно стабильный пик геомагнитных возмущений, когда организм постепенно подстраивается под одно и то же состояние внешней среды. Да, это тяжело, но тело привыкает. Однако «прыгающая» буря, когда уровень активности скачет то с 2 до 5, то снова падает до 1−2 и вновь поднимается до 4, — намного коварнее.
В чём отличие скачущей магнитной бури от обычной.
Стабильная буря, например 4 балла сутки напролёт, предсказуема. Организм «подстраивается» и держит одну линию защиты. А скачущая буря коварна тем, что из-за постоянно меняющегося уровня геомагнитных возмущений организм каждый раз вынужден перестраиваться заново. Это похоже на езду по ухабистой дороге: не так страшно, что трясёт, страшно, что трясёт непредсказуемо.
Повышенные риски для здоровья при «прыгающей» магнитной бури.
При затяжных бурях, как сейчас, нагрузка на организм усиливается, ведь тело не успевает быстро адаптироваться. Четыре дня подряд в состоянии стресса для сердечно-сосудистой системы — испытание даже для крепкого здоровья. А если нас ждёт ещё и скачущая магнитная буря, то это удваивает определённые риски.
Двойная нагрузка на сердце и сосуды. Скачки магнитного поля провоцируют перепады давления и сердечного ритма. Если при постоянной буре организм вырабатывает условную «привычку», то при скачках он вынужден каждый раз заново перестраивать работу сердца и сосудов. Нестабильное самочувствие. Метеозависимые люди особенно чувствуют: утром голова тяжёлая, днём легче, вечером снова накатывают слабость и раздражительность. Такие «качели» выматывают сильнее, чем непрерывный стресс. Риск для нервной системы. Магнитные колебания влияют на уровень гормонов стресса (кортизола и адреналина). При скачках уровень этих гормонов резко то повышается, то падает, что вызывает тревожность, резкие перепады настроения, бессонницу. Обострение хронических болезней. Гипертоники, люди с аритмией и вегето-сосудистой дистонией особенно уязвимы: скачки усиливают вероятность кризов, головокружений, даже инсультов или инфарктов у тех, кто в группе риска. Падение концентрации и энергии. Каждый новый перепад сбивает «биологические часы». Люди жалуются на сонливость днём, бессонницу ночью, рассеянное внимание. Это повышает вероятность ошибок, аварий и травм.
Советы врачей, что делать во время магнитной бури.
Врачи советуют во время магнитной бури внимательно относиться к собственному состоянию и по возможности замедлять ритм жизни. Самое важное — не перегружать организм: избегать тяжёлых физических нагрузок и эмоциональных всплесков, стараться больше отдыхать и спать. Вот ещё на что важно обращать внимание во время затяжной и скачущей магнитной бури с 19 августа:
следить за давлением несколько раз в день;минимизировать кофеин и алкоголь, чтобы не усиливать колебания;не перегружать себя физически, но делать лёгкие прогулки для стабилизации состояния;пить больше чистой воды — она помогает уменьшить головные боли;людям с хроническими заболеваниями — держать лекарства под рукой и не откладывать приём;планировать важные дела на периоды «затишья», когда уровень колебаний минимален.
Питание во время магнитной бури должно быть лёгким, без жирной и слишком солёной еды, чтобы не провоцировать скачков давления. Людям с хроническими болезнями сердца и гипертонией врачи напоминают о необходимости принимать препараты строго по расписанию и держать их под рукой. Полезны прогулки на свежем воздухе, но без переохлаждения и перегрева. Если появляются сильные головные боли, внезапная слабость или резкое ухудшение состояния, важно не терпеть, а обратиться за медицинской помощью. Главное правило — слушать свой организм и помогать ему адаптироваться, а не заставлять работать на пределе возможностей.