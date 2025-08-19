Студийный отзвук: ретроспектива Виталия Пушницкого посвящена ожиданию

Выставка Пушницкого — этот воображаемый травелог художника — при всей его стилевой монолитности можно рассматривать и как путешествие по эпохам, по истории искусства. От античности и романтизма до Герхарда Рихтера с размытыми полуабстракциями и Дэвида Хокни с его мультяшными бассейнами небесной голубизны. Заодно вспоминаются Фрэнсис Бэкон, Юрий Купер, Андро Векуа и даже Дэмиен Херст: на одну из картин Пушницкий вместо лица персонажа поместил настоящую природную губку. Но был ли эксцентричный ход подсказан нашумевшим херстовским проектом в Венеции (Treasures from the Wreck of the Unbelievable), где множество мраморных и малахитовых скульптур, якобы извлеченных со дна морского, обросли кораллами, — не столь важно. Ведь в отличие от британского провокатора, виртуозно эпатирующего публику уже несколько десятилетий, Пушницкий действительно хороший живописец. И искусство его в хорошем смысле академично: почти все экспонаты — самые традиционные по технике. Холст, масло.