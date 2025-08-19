Календарь на 19 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

19 августа Всемирный день фотографии празднуют фотомастера и ценители этого вида искусства. В России отмечают Яблочный Спас, в этот день в храмах по традиции освящают яблоки и другие плоды нового урожая. В православном календаре сегодня один из важнейших праздников — Преображение Господне. Какие еще памятные даты и события приходятся на 19 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Всемирный день фотографии посвящен искусству создания снимков и людям, которые запечатлевают мгновения жизни и показывают мир в разных ракурсах. В 2009 году праздник предложил учредить австралийский фотограф Корске Ара. Именно в этот день в 1839 году французское правительство выкупило патент на дагеротипию и объявило изобретение Луи Дагера общественным достоянием. И хотя дагеротип был далек от привычных нам фотоснимков, это событие стало импульсом для бурного развития фотографии.

В России ко Всемирному дню фотографии приурочено множество мероприятий. Так, в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее проведут экскурсию, конкурс и показ фильма. В Пушкинском музее в Москве в честь праздника прошли лекции, фотопрогулки и мастер-классы. В музейно-выставочном центре Росфото стартовал третий ежегодный фестиваль фотографии «Фотоуикенд-2025».

Хотя этот праздник не имеет официального статуса, он пользуется популярностью. Во-первых, тельняшка — это символ воинской доблести, во-вторых, это модная вещь. Хотя полосатые нательные рубахи появились на флоте еще при Петре I, днем рождения тельняшки считается 19 августа 1874 года, когда император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы для моряков.

Праздник стали отмечать относительно недавно на волне интереса к военно-морским традициям. В этом году в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого в Санкт-Петербурге и его филиалах 20 августа пройдет акция «Тем, кто в тельняшке, вход в музей бесплатный». В музее «Кронштадтская крепость» День рождения тельняшки отметили выставкой и мастер-классом. А в мурманском Военно-морском музее Северного флота провели экскурсию, квест и показы тематических фильмов.

Этот важный праздник возник по инициативе московского Музея Победы в 2017 году. Цель даты — почтить память четвероногих бойцов, приближавших Победу в годы Великой Отечественной войны. Служебные собаки проявили невероятную преданность и героизм, выполняя ответственные боевые задания. Именно 19 августа 1943 года состоялась одна из успешных военных операций, где главным героем стала овчарка Дина: собака подорвала железнодорожные пути в Белоруссии, помешав продвижению противника. Она не только донесла и сбросила сумку с боевым зарядом на рельсы, но и выдернула чеку и успела убежать до взрыва.

Эта важная дата появилась в международном календаре праздников в 2008 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН , чтобы напоминать обществу о важности поддержки нуждающихся и о сотрудниках гуманитарных миссий, погибших и пострадавших во время работы. 19 августа 2003 года в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Ираке погибли 22 человека.

День картофеля — США. Блюда из картофеля — одни из самых популярных у американцев. Корнеплод используют не только в качестве гарнира, но и как ингредиент в хлебе, блинах, супах и даже напитках. 19 августа некоторые кафе и рестораны в США предлагают особое «картофельное» меню.

Пивнoй фecтивaль в Питepбopo — Великобритания. Фестиваль проводится на городской набережной и является вторым по значимости в стране. Здесь представлено более 350 сортов пива из разных точек мира, а также около ста сортов сидра. Закусить все это можно сосисками, пирожками и другим фастфудом. Развлекают публику музыкальные группы. Ежегодно праздник привлекает десятки тысяч гостей из разных стран.

Праздник святого Магинуса — Испания. Посвящен святому-покровителю испанского муниципалитета Наварреса. В этот день проходят религиозные процессии, пиршества и танцы. В XII веке праздник был официально закреплен папой Иннокентием III. С тех пор эта дата широко отмечается по всей Испании.

В этот день верующие вспоминают описанное в Евангелии явление Божественного величия и славы Иисуса Христа на горе Фавор перед тремя ближайшими учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы ученики увидели, как Спаситель преобразился: его лицо и одежды засияли. А вскоре апостолы услышали глас Божий: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!». При этом явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия: они беседовали с Иисусом о его исходе, который надлежало совершить в Иерусалиме.