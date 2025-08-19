Календарь на 19 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

19 августа Всемирный день фотографии празднуют фотомастера и ценители этого вида искусства. В России отмечают Яблочный Спас, в этот день в храмах по традиции освящают яблоки и другие плоды нового урожая. В православном календаре сегодня один из важнейших праздников — Преображение Господне. Какие еще памятные даты и события приходятся на 19 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 19 августа.
* ~Всемирный день фотографии~
Всемирный день фотографии посвящен искусству создания снимков и людям, которые запечатлевают мгновения жизни и показывают мир в разных ракурсах. В 2009 году праздник предложил учредить австралийский фотограф Корске Ара. Именно в этот день в 1839 году французское правительство выкупило патент на дагеротипию и объявило изобретение Луи Дагера общественным достоянием. И хотя дагеротип был далек от привычных нам фотоснимков, это событие стало импульсом для бурного развития фотографии.
Первое празднование Дня фотографии состоялось 19 августа 2010 года. В этот день открылась международная выставка в онлайн-галерее, в мероприятии приняли участие около 300 фотографов из разных стран.
В России ко Всемирному дню фотографии приурочено множество мероприятий. Так, в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее проведут экскурсию, конкурс и показ фильма. В Пушкинском музее в Москве в честь праздника прошли лекции, фотопрогулки и мастер-классы. В музейно-выставочном центре Росфото стартовал третий ежегодный фестиваль фотографии «Фотоуикенд-2025».
* ~День рождения русской тельняшки~
Хотя этот праздник не имеет официального статуса, он пользуется популярностью. Во-первых, тельняшка — это символ воинской доблести, во-вторых, это модная вещь. Хотя полосатые нательные рубахи появились на флоте еще при Петре I, днем рождения тельняшки считается 19 августа 1874 года, когда император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы для моряков.
* ~День фронтовой собаки~
Этот важный праздник возник по инициативе московского Музея Победы в 2017 году. Цель даты — почтить память четвероногих бойцов, приближавших Победу в годы Великой Отечественной войны. Служебные собаки проявили невероятную преданность и героизм, выполняя ответственные боевые задания. Именно 19 августа 1943 года состоялась одна из успешных военных операций, где главным героем стала овчарка Дина: собака подорвала железнодорожные пути в Белоруссии, помешав продвижению противника. Она не только донесла и сбросила сумку с боевым зарядом на рельсы, но и выдернула чеку и успела убежать до взрыва.
* ~Всемирный день гуманитарной помощи~
Эта важная дата появилась в международном календаре праздников в 2008 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы напоминать обществу о важности поддержки нуждающихся и о сотрудниках гуманитарных миссий, погибших и пострадавших во время работы. 19 августа 2003 года в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Ираке погибли 22 человека.
МЧС России и ООН тесно взаимодействуют в сфере чрезвычайного гуманитарного реагирования с 1993 года. За эти годы ведомство реализовало более 500 гуманитарных операций чрезвычайной направленности за рубежом.
В последние годы россияне сплотились в поддержке жителей Донбасса, Курской, Белгородской областей и участников спецоперации. Проходят регулярные акции по сбору и отправке гуманитарной помощи.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 августа в других странах.
День картофеля — США. Блюда из картофеля — одни из самых популярных у американцев. Корнеплод используют не только в качестве гарнира, но и как ингредиент в хлебе, блинах, супах и даже напитках. 19 августа некоторые кафе и рестораны в США предлагают особое «картофельное» меню.
Пивнoй фecтивaль в Питepбopo — Великобритания. Фестиваль проводится на городской набережной и является вторым по значимости в стране. Здесь представлено более 350 сортов пива из разных точек мира, а также около ста сортов сидра. Закусить все это можно сосисками, пирожками и другим фастфудом. Развлекают публику музыкальные группы. Ежегодно праздник привлекает десятки тысяч гостей из разных стран.
Праздник святого Магинуса — Испания. Посвящен святому-покровителю испанского муниципалитета Наварреса. В этот день проходят религиозные процессии, пиршества и танцы. В XII веке праздник был официально закреплен папой Иннокентием III. С тех пор эта дата широко отмечается по всей Испании.
Религиозные праздники 19 августа.
* Преображение Господне.
Один из важнейших православных праздников, входящий в число двунадесятых. Ежегодно Преображение Господне отмечается в одну и ту же дату — 19 августа.
В этот день в храмах проходит особые праздничные богослужения, священники облачаются в белые одежды — что символизирует божественный фаворский свет. В конце литургии проводится освящение плодов. В народе праздник получил название Яблочный Спас.
Народные праздники и приметы 19 августа.
* Яблочный Спас.
Яблочный Спас — второй по счету после Медового, который отмечали 14 августа. В это время в садах созревают яблоки. Рано утром православные христиане несли их на службу, освящали, а затем вкушали — с сахаром, медом, вареньем. Эта традиция сохранилась до наших дней.
Хозяйки пекли из яблок пироги, состязаясь в кулинарном мастерстве. А еще на Яблочный Спас было принято загадывать желания. Делали это, прожевывая последний кусочек освященного яблока.
На Яблочный Спас старались позаботиться о бедных. Хозяева выставляли корзины с яблоками на улицу, чтобы нуждающиеся могли вдоволь полакомиться сладким и хрустящим символом лета.
Считалось, что на Яблочный Спас нельзя ругаться, гневаться и отказывать просящим в милостыне.
* Приметы.
Щедрый дождь на Яблочный Спас — к богатому урожаю хлеба.
Если погода ясная и сухая — осень будет погожей, а зима — с крепкими морозами.
Холодный северный ветер принесет ранние заморозки.
С утра разгулялся пыльный вихрь — грядущей зимой выпадет много снега.
Если в ночь накануне Яблочного Спаса на небе много звезд — осень выдастся солнечной, но холодной.
Какие исторические события произошли 19 августа.
* 1839 год — под Санкт-Петербургом торжественно открыли Пулковскую обсерваторию. Сегодня она сохраняет звание основной астрономической обсерватории Российской академии наук.
* 1942 год — начало героической обороны Новороссийска. Ожесточенные бои за город продолжались больше двух недель.
* 1991 год — в СССР произошла попытка государственного переворота, так называемый августовский путч. Группа консервативно настроенных руководителей страны, назвавшая себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), попыталась отстранить от власти президента Михаила Горбачева и остановить осуществляемые под его руководством реформы.
Дни рождения и юбилеи 19 августа.
* В 1743 году родилась графиня Дюбарри — знаменитая фаворитка французского короля Людовика XV, прославившаяся своей внешностью, чувством вкуса и страстной любовью к жизни.
Кто отмечает дни рождения.
* 80 лет исполняется Иэну Гиллану — британскому рок-певцу, вокалисту рок-группы Deep Purple.