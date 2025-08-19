Как поздравить с Яблочным Спасом родных и близких

Яблочный Спас — народное название церковного праздника Преображение Господне. В этот день христиане вспоминают, как Иисус явил свою божественную славу трем ученикам — Петру, Иакову и Иоанну — на горе Фавор. Религиозный смысл праздника — в напоминании о том, что весь мир преобразится во Христе. Освящение яблок и других плодов в этот день — знак благодарности Богу.