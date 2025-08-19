19 августа — Яблочный Спас: можно ли есть яблоки, что нельзя делать, сильная молитва

Изначально на Востоке в день Преображения освящали виноград, поскольку именно он был первым плодом нового урожая. На Руси же виноград в это время не вызревал, и его заменили яблоками, которые становились главным плодом августа. С тех пор праздник получил название «Яблочный Спас» и тесно связан с традицией благодарить за урожай.