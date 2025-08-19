19 августа — Яблочный Спас: можно ли есть яблоки, что нельзя делать, сильная молитва

О том, какие действия не следует совершать в Яблочный Спас и разрешено ли употребление яблок в этот период, рассказывают «Известия».
19 августа в России отмечается Яблочный Спас
Праздник получил название «Яблочный Спас» потому, что именно к этому времени поспевают яблоки, которые становятся главным символом торжества.
В этот день православные христиане вспоминают Преображение Господне, когда на горе Фавор апостолы увидели преображенный лик Христа и услышали глас с небес о том, что перед ними Сын Божий. Поэтому праздник называют также Спасом на горе.
Изначально на Востоке в день Преображения освящали виноград, поскольку именно он был первым плодом нового урожая. На Руси же виноград в это время не вызревал, и его заменили яблоками, которые становились главным плодом августа. С тех пор праздник получил название «Яблочный Спас» и тесно связан с традицией благодарить за урожай.
День символизирует благодарность за дары земли и стремление к духовному преображению.
Что приготовить на Яблочный спас 19 августа
К столу готовят блюда из яблок: пироги, шарлотку, печеные яблоки с медом и орехами. Хозяйки варят варенье и компоты, чтобы сохранить вкус урожая на зиму. Особое место на праздничном столе занимают мед и орехи, ведь рядом по календарю отмечаются Медовый и Ореховый Спасы.
Еда на праздник носит символический характер: яблоки и мед считались знаками сладкой и счастливой жизни.
Можно ли работать на Яблочный Спас
Тяжелая работа в этот день не приветствовалась. По традиции старались не выходить в поле и не заниматься строительством. Вместо этого люди посвящали день молитве, семье и благодарности за урожай.
Однако полностью отказываться от дел не считалось обязательным. Разрешалось заниматься приготовлением угощений и заготовками, но без изнурительного труда.
Можно ли есть яблоки на Яблочный Спас
По традиции яблоки нового урожая нельзя было пробовать до освящения в храме. Этот запрет связан с благодарностью Богу за первые плоды. После богослужения яблоки приносили домой и ели всей семьей.
Считалось, что первое освященное яблоко нужно съесть с особой просьбой — верили, что желание исполнится.
Что нельзя делать на Яблочный Спас
В этот день запрещалось ссориться, злословить, завидовать и отказывать в помощи. Считалось, что человек, нарушивший эти правила, рискует лишиться счастья и достатка. Также не рекомендовалось заниматься тяжелым трудом и начинать новые дела.
Народ верил, что день нужно провести в гармонии и спокойствии. Даже повседневные дела старались выполнять с молитвой и благодарностью, чтобы праздник принес в дом радость и благополучие.
Сильная молитва на Яблочный Спас
Главной молитвой праздника является тропарь Преображения Господня:
«Преобразился еси на горе, Христе Боже, показав учеником Твоим славу Твою, якоже можаху. Да возсияет и нам, грешным, свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе».
Эта молитва читается в храмах 19 августа и считается выражением сути праздника: просьбой о духовном свете и благодати.
Народные приметы 19 августа, на Яблочный Спас
С праздником связано множество примет. Если урожай яблок богатый, то зима будет холодной и снежной. Дождь в этот день считался добрым знаком и обещал хороший урожай в следующем году.
По поверью, если девушка съест яблоко с медом, жизнь у нее будет сладкой и счастливой. Первое освященное яблоко нужно было есть с молитвой и просьбой, веря, что оно исполнится.
