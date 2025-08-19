Ричмонд
В работе Starlink произошли сбои по всему миру

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои популярных интернет-сервисов, по всему миру зафиксированы масштабные перебои в работе спутникового интернета Starlink. Неполадки начались примерно в 20:20 по московскому времени.

Наибольшее число жалоб поступает из США — свыше 40 тысяч сообщений о проблемах с подключением. Также значительное количество обращений зарегистрировано в Канаде, Великобритании, Германии, Мексике и других странах.

Пользователи в основном жалуются на ухудшение качества интернета, некоторые отмечают полное отсутствие связи.

Ранее Starlink пришел в Израиль.

Starlink — это спутниковая сеть, созданная для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира.