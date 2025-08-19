«Отеческое превосходство»: эксперт оценила поведение Трампа и Зеленского

Джеймс также обратила внимание на то, что Зеленский, вероятно, сознательно имитировал позу Трампа во время беседы. Кроме того, эксперт отметила чрезмерную благодарность Зеленского, высказанную более десяти раз, предположив, что это могло быть попыткой избежать обвинений в неблагодарности. Наконец, Джеймс подчеркнула, что при упоминании российского лидера Владимира Путина выражение лица Зеленского резко изменилось, сменившись на задумчивое и напряженное.