«Отеческое превосходство»: эксперт оценила поведение Трампа и Зеленского

Анализируя язык тела на встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, эксперт Джуди Джеймс отметила перемены в поведении обоих лидеров.
По ее словам, приветствие Трампа, включая наклон головы и дружеское рукопожатие, демонстрировало намерение к единству и позитивный настрой. Она отметила, что Зеленский проявлял ранее не свойственную ему высокую степень согласия, что, по мнению Джеймс, отражало его стремление к сотрудничеству.
Однако объятие Трампа за спину, с пальцами на шее Зеленского, было истолковано экспертом как проявление «отеческого превосходства», потенциально несущее в себе элемент доминирования.
— При помощи таких касаний и похлопываний Трамп демонстрировал своего рода отеческое превосходство над Зеленским, — объяснила эксперт в беседе с Daily Mail.
Джеймс также обратила внимание на то, что Зеленский, вероятно, сознательно имитировал позу Трампа во время беседы. Кроме того, эксперт отметила чрезмерную благодарность Зеленского, высказанную более десяти раз, предположив, что это могло быть попыткой избежать обвинений в неблагодарности. Наконец, Джеймс подчеркнула, что при упоминании российского лидера Владимира Путина выражение лица Зеленского резко изменилось, сменившись на задумчивое и напряженное.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.