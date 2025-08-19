Экзотическая жена, виллы в США, 3,5 млрд из России — что Цекало опять забыл в Москве?

Тем не менее в прошлом году продюсер зачем-то продал свой особняк в элитном подмосковном посёлке на Рублёвке за 430 млн рублей. Возможно, потому что он оказался не нужен после крушения семьи Цекало — Галушка. Однако даже после развода недвижимость не стояла просто так — продюсер сдавал её в аренду за полтора миллиона рублей в месяц. Похоже, Цекало были нужны деньги.