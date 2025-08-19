Россиянам рассказали о штрафах за неправильное размещение цветов на балконах

В Москве за подобное нарушение штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, в Подмосковье — от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, если упавший горшок нанесёт ущерб людям или имуществу, виновный обязан возместить убытки полностью. В случае серьёзных последствий возможно привлечение к уголовной ответственности.