Россиянам рассказали о штрафах за неправильное размещение цветов на балконах

В России за неправильное размещение цветочных ящиков на балконах могут наложить штраф. Согласно правилам, горшки с растениями разрешено ставить только внутри балконной конструкции, а не снаружи. Об этом 18 августа сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Абзацем».
Он пояснил, что в российских населённых пунктах нормы по размещению цветов на балконах регулируются региональными и муниципальными законами, а не федеральным законодательством. Основное ограничение касается места установки: внешняя сторона перил и фасад здания относятся к общему имуществу многоквартирного дома, и крепить к ним предметы без согласия собственников и управляющей компании запрещено.
По словам Бондаря, в ряде городов правила благоустройства прямо требуют согласования с администрацией для установки цветочных ящиков с наружной стороны окон или балконов. Нарушение этих норм влечёт административные штрафы.
В Москве за подобное нарушение штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, в Подмосковье — от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, если упавший горшок нанесёт ущерб людям или имуществу, виновный обязан возместить убытки полностью. В случае серьёзных последствий возможно привлечение к уголовной ответственности.
Эксперт рекомендовал размещать растения внутри балкона или на подоконниках, чтобы избежать рисков и неприятностей.