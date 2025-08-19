Мужчина обстрелял из травмата 16-летнего курьера у ресторана в Петербурге

По предварительной информации, у задержанных возник конфликт с 16-летним жителем Карелии, в ходе которого один из мужчин произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. К счастью, молодой человек не пострадал. Пистолет изъят, подозреваемые доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении (мелкое хулиганство). Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», говорится в сообщении.