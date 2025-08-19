Мужчина обстрелял из травмата 16-летнего курьера у ресторана в Петербурге

Полиция Петербурга задержала двоих мужчин, подозреваемых в стрельбе из травматического пистолета в курьера на проспекте Славы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в ночь на 17 августа у входа в ресторан быстрого питания. Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно прибыли на место происшествия и задержали 37-летнего логиста из Челябинской области и его 45-летнего знакомого.
По предварительной информации, у задержанных возник конфликт с 16-летним жителем Карелии, в ходе которого один из мужчин произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. К счастью, молодой человек не пострадал. Пистолет изъят, подозреваемые доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении (мелкое хулиганство). Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», говорится в сообщении.
Ранее в Подмосковье осудили мужчину, который убил своего оппонента из-за громкой игравшей музыки. Сосед по дому поднялся на этаж к осужденному и попросил соблюдать тишину. Мужчину такое требование не устроило, поэтому он схватился за нож и зарезал потерпевшего. Суд приговорил нападавшего к девяти годам колонии.