С 1 сентября вырастут цены на квартиры: Какое жильё на вторичке подорожает сильнее всего и на сколько

— Конечно, абсолютное большинство наших сегодняшних клиентов — не ипотечники. В числе потенциальных покупателей есть определённая категория людей, примерно 20%, которым не нужно решать свои жилищные вопросы. Но они очень внимательны к политике ЦБ, изменениям ключевой ставки и процентов по вкладам. Они понимают, в каком направлении всё движется, и осознают, что со временем, когда рынок жилья разогреется, купить квартиру будет значительно сложнее. Выбирать будет не из чего, поэтому люди даже не столько рассчитывают заработать, сколько хотят упростить процесс сделки и приобрести именно то, что им нужно, — пояснил Сергей Шлома.