ФСБ раскрыла страшную правду о японских экспериментах в годы Второй мировой войны

ФСБ России обнародовала шокирующие архивные документы, раскрывающие чудовищные планы Японии по применению бактериологического оружия в годы Второй мировой войны. Среди рассекреченных материалов — показания последнего командующего Квантунской армией генерала Отодзо Ямады, который подробно описал разработку и испытания специальных керамических бомб, начиненных чумными блохами.
Эти бомбы, известные как «система Исии» по имени их создателя генерала Сиро Исии, предназначались для воздушного подрыва на высоте 100 метров, что обеспечивало максимальное заражение местности.
Осенью 1944 года японские военные уже провели испытания этого страшного оружия, но его массовое применение против Советского Союза было предотвращено стремительным наступлением Красной армии в 1945 году.
Особую ценность представляют свидетельства о деятельности печально известного отряда 731, где в бесчеловечных экспериментах погибли десятки тысяч людей — преимущественно китайцев, а также советских, корейских и других военнопленных. Жертв заражали чумой, холерой, сибирской язвой и другими смертельными заболеваниями, проводили над ними вивисекцию (вскрытие заживо) без анестезии, а выживших использовали для повторных опытов.
Японское командование не считало эти действия военным преступлением, оправдывая их «научной необходимостью» и отсутствием в то время международных запретов на биологическое оружие. Перед капитуляцией Япония предприняла масштабные усилия по уничтожению следов своих преступлений, ликвидировав лаборатории и документы. Однако правда сохранилась благодаря свидетельствам выживших и материалам советского следствия.
