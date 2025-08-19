ФСБ раскрыла страшную правду о японских экспериментах в годы Второй мировой войны

Особую ценность представляют свидетельства о деятельности печально известного отряда 731, где в бесчеловечных экспериментах погибли десятки тысяч людей — преимущественно китайцев, а также советских, корейских и других военнопленных. Жертв заражали чумой, холерой, сибирской язвой и другими смертельными заболеваниями, проводили над ними вивисекцию (вскрытие заживо) без анестезии, а выживших использовали для повторных опытов.