Встреча Трампа с Зеленским и лидерами европейских стран завершилась

Пресс-пул Белого дома, ссылаясь на администрацию США, сообщил о завершении встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств.

— Многосторонняя встреча в Восточном зале завершилась, — цитирует официальное сообщение РИА Новости.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

Кроме того, анализируя язык тела на встрече президента США и украинского лидера Владимира Зеленского, эксперт Джуди Джеймс отметила перемены в поведении обоих лидеров.

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что если Украина не хочет отказываться от территорий в пользу России, Америка не будет ее к этому подталкивать.

Кроме того, появилась информация о том, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности. Однако Трамп пригрозил собеседнику полной остановкой помощи Киеву от Вашингтона в случае, если сегодня не будет «готова сделка».

