Newsweek: Рейтинг Трампа вырос на 10% после встречи с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп получил определённые репутационные дивиденды после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске: его рейтинг одобрения вырос на 10 процентов. Об этом информирует издание Newsweek.
«Согласно опросу InsiderAdvantage, 54% избирателей заявили, что теперь одобряют действия президента, в то время как 44% — нет. Чистый рейтинг одобрения Трампа +10%», — сказано в публикации.
Издание уточняет, что последний подобный опрос проводился в июле, и тогда положительно оценили работу Трампа 50 процентов опрошенных, отрицательно — 48 процентов.
Напомним, Путин и Трамп встретились на Аляске для обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта. Подробнее о том, как прошла встреча и какие договорённости были достигнуты, читайте здесь на KP.RU.
После этого Трампа встретился с Зеленским Белом доме.
Тем временем в Белом доме призвали наградить Трампа Нобелевской премией за роль в урегулировании конфликтов в мире.